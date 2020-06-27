Muğla’ya gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı

Yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla'ya, yeni tip korona virüs salgını sonrası 2020 yılının ilk 5 aylık döneminde 4 bin 786'sı yabancı olmak üzere toplam 13 bin 905 turist girişi oldu. 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde ise 571 bin 487 yabancı turist girişi olmuştu.

Covid-19 salgını sonrası tüm dünyada seyahat kısıtlaması getirilirken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı le 28 Mart'ta Türk hava sahası dış uçuşlara kapatılmıştı. Hava sahasının uçuşlara kapatılması sonrası ülkeler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle başta Türkiye olmak üzere birçok ülke turizm alanında büyük kayıplara neden oldu.

Yılda 3 milyon yabancı turistin giriş yaptığı Muğla, Ocak-Mayıs aylarında 4 bin 786'sı yabancı turist olmak üzere toplam 13 bin 905 turisti ağırladı. Gelen yabancı turistlerin 2 bin 031'i hava yolu ile 2 bin 755'i ise Muğla'daki 10 adet deniz gümrük kapılarından gerçekleşti.

İngiliz turistler ilk sırada

Muğla'ya gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı bin 872 kişi ile İngilizler olurken, bin 137 kişi ile Yunanistan ikinci sırada yer aldı. Bu iki ülkeyi, 230 kişi ile Almanya, 158 kişi ile İsrail ve 130 kişi ile Romanya izledi. Gelen turistlerin büyük bir bölümü üç aylık dönemde gelirken, Nisan ayında 182 kişi, Mayıs ayında ise 16 yabancı turist girişi oldu.

Girişlerin çoğu denizden

5 aylık dönemde Muğla'ya gelen yabancı turistlerin çoğunluğu deniz gümrük kapılarından oldu. Muğla'daki 10 deniz gümrük kapısından 5 ayda toplam 2 bin 755 yabancı turist girişi olurken, Muğla'nın iki uluslararası havalimanı Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarından giriş yapan yabancı turist sayısı ise 2 bin 031 kişi.

Turist sayısı bir önceki yıla göre eksi 98 oldu

Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde 571 bin 487 yabancı turist girişi olmuştu. 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında Korona virüs salgınının henüz Türkiye'de görülmediği dönemde Muğla, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 13, Şubat ayında ise yüzde 12 artış gösterdi. Mart ayında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından ve Türkiye'nin yurt dışı hava sahasını kapatmasının ardından Mart ayında yüzde 40, Nisan ayında yüzde 92 ve Mayıs ayında yüzde 98 oranında eksi verdi.

Kaynak: İHA