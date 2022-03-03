Muhabir Caner Emre Kınacı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Caner Emre Kınacı'nın biyografisi

Günlerdir süren Rusya - Ukrayna savaşında muhabir olarak görev alan CNN Türk muhabirlerinden Caner Emre Kınacı'nın bulunduğu araca ateş açıldı. Kınacı'dan şu an için haber alınamıyor. Muhabir Caner Emre Kınacı'nın kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Muhabir Caner Emre Kınacı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Caner Emre Kınacı'nın biyografisi...

MUHABİR CANER EMRE KINACI KİMDİR?

Caner Emre Kınacı CNN Türk kanalında muhabir olarak çalışmaktadır.

Görevi nedeniyle Ukrayna'da aracına ateş açılmıştır.

Şu anda kendisinden haber alınamamaktadır.

CNN Türk spikeri Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verirken muhabir ve kameramana ulaşılamadığını da söyledi.