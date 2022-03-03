Muhabir Samet Güner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Samet Güner'in biyografisi

Günlerdir süren tüm dünya tarafından takip edilen Rusya - Ukrayna savaşında muhabir olarak görev alan CNN Türk muhabirlerinden Muhabir Samet Güner'in bulunduğu araca ateş açıldı. Güner'den kısa süre önce haber alındı. Bu bağlamda, Muhabir Samet Güner kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Samet Güner'in biyografisi...

MUHABİR SAMET GÜNER KİMDİR?

Samet Güner CNN Türk kanalında muhabir olarak çalışmaktadır.

Görevi nedeniyle bulunduğu Ukrayna'da aracına ateş açılmıştır.

CNN Türk spikeri Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verirken muhabir ve kameramana ulaşılamadığını da söylemişti.

An itibari ile kendisinden haber alınmış ve durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.