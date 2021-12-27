Muhabir sorduğu sorunun altında kaldı! Suriyeli küçük kızın "2022" cevabı yürek yaktı!

Suriye'nin İdlib ilçesinde yaşayan bir ailenin yanına röportaj yapmak için giden muhabir, hayatının en zor anı ile karşı karşıya geldi. 10 yaşındaki küçük kıza "2022'den beklentin ne?" diye soran medya çalışanı, küçük kızın utana sıkıla verdiği cevapla sarsıldı. Battaniyelerden kurulan barınakta "2022'den tek beklentim çadır" diyen kız, yürekleri dağladı.

"SENİN KALBİNDEN ÖPERİM ÇOCUK"

Görüntüleri yayınlayan Al- Jezeera Muhabirine binlerce yorum geldi. Türkiye'den de dahil olmak üzere küçük kız ve ailesine yardımda bulunmak isteyen sosyal medya kullanıcıları, iletişim numarası bulmak için harekete geçtiler.

Yorumlarda "çocuklar bu kötü dünyayı hak etmiyor" cümleleri dikkat çekerken, "Senin kalbinden öperim çocuk" yorumları bir hayli fazlaydı.