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  3. Muhabir sorduğu sorunun altında kaldı! Suriyeli küçük kızın "2022" cevabı yürek yaktı!

Muhabir sorduğu sorunun altında kaldı! Suriyeli küçük kızın "2022" cevabı yürek yaktı!

İdlib'de battaniyeden yapılma bir çadırda yaşayan 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna "2022'den beklentin ne" diye soruldu, küçük kızın utana sıkıla verdiği "çadır" cevabı yürekleri dağladı.

Suriye'nin İdlib ilçesinde yaşayan bir ailenin yanına röportaj yapmak için giden muhabir, hayatının en zor anı ile karşı karşıya geldi. 10 yaşındaki küçük kıza "2022'den beklentin ne?" diye soran medya çalışanı, küçük kızın utana sıkıla verdiği cevapla sarsıldı. Battaniyelerden kurulan barınakta "2022'den tek beklentim çadır" diyen kız, yürekleri dağladı.

Muhabir sorduğu sorunun altında kaldı! Suriyeli küçük kızın 2022 cevabı yürek yaktı!

"SENİN KALBİNDEN ÖPERİM ÇOCUK"

Görüntüleri yayınlayan Al- Jezeera Muhabirine binlerce yorum geldi. Türkiye'den de dahil olmak üzere küçük kız ve ailesine yardımda bulunmak isteyen sosyal medya kullanıcıları, iletişim numarası bulmak için harekete geçtiler.

Yorumlarda "çocuklar bu kötü dünyayı hak etmiyor" cümleleri dikkat çekerken, "Senin kalbinden öperim çocuk"  yorumları bir hayli fazlaydı. 

Muhabir sorduğu sorunun altında kaldı! Suriyeli küçük kızın 2022 cevabı yürek yaktı!

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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