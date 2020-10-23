Muhabirin canlı yayında soyulma anı! İzleyenler hayrete düştü
Arjantin’de soygun olaylarının haberini yapmak isteyen Diego Demarco isimli yerel bir muhabir, canlı yayında konuya başlayacağı sırada kapkaça uğradı. Telefonunu çaldıran muhabir “Telefonum çalındı. Geri ver hemen” diyerek kapkaçının peşinden koştuğu o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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23 Ekim 2020 Cuma 15:44
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