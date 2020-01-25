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  3. Muhabirin zor anları! Arama çalışmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı

Muhabirin zor anları! Arama çalışmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler Mustafapaşa'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk de canlı yayında bu anları anlatımı sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladıProf.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı

Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildiElazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi

Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!

 

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:01

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