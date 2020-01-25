Muhabirin zor anları! Arama çalışmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler Mustafapaşa'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk de canlı yayında bu anları anlatımı sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
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25 Ocak 2020 Cumartesi 14:01
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