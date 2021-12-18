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Muhacir ne demek, TDK'ya göre Muhacir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhacir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhacir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhacir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhacir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhacir ne demek, TDK'ya göre Muhacir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhacir ne demek? Muhacir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhacir kelimesi. Peki muhacir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhacir nedir, muhacir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHACİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhacir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhacir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhacir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göçmen
- Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden

MUHACİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf ettik.

MUHACİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muhacir gitmek
- muhacir olmak

MUHACİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- muhacir arabası

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