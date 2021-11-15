Muhafaza ne demek, TDK'ya göre Muhafaza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhafaza ne demek? Muhafaza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhafaza kelimesi. Peki muhafaza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhafaza nedir, muhafaza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHAFAZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhafaza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhafaza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhafaza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koruma, saklama, korunum



MUHAFAZA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zamanımızda kıymetli şeylerin muhafazası güçleşti.



MUHAFAZA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muhafaza altına almak

- muhafaza etmek

