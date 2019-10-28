Muhalefet partili meclis üyelerinden Başkan Kılınç’a ziyaret

Adıyaman Belediyesi'nin muhalif partili meclis üyeleri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte göreve seçilen Adıyaman Belediyesinin Saadet Partili meclis üyeleri, yaklaşık 7 aylık süre boyunca sergilediği adil ve başarılı yönetiminden dolayı Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür ziyaretinde bulundu. 37 koltuklu Adıyaman Belediye Meclisinin tek muhalefet partisi durumunda bulunan ve 9 koltuğa sahip olan Saadet Partili üyeler, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi. Geride kalan 7 aylık sürecin değerlendirildiği ziyaret sonunda konuşan Saadet Partili Meclis Üyesi İmam Aslan, geride kalan sürede muhalefet partisi üyeleri olarak verdikleri hiçbir önergenin geri çevrilmediğini dile getirerek, "Yaklaşık 7 aylık görev süremiz boyunca adil ve başarılı bir yönetim sergilediğini gördüğümüz belediye başkanımızı ziyaret etmek istedik. Başkanımız, şimdiye kadar parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerinin görüş ve önerilerine aynı hassasiyetle yaklaşıp, değerlendirilmesini sağladı. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Kılınç ise meclis üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim görevimiz halkımızdan aldığımız emaneti en güzel yerlere ulaştırmaktır. Bunu yaparken de herhangi bir ayrımda bulunmamız söz konusu bile olamaz. Benim ve meclis üyelerimizin tek derdi Adıyaman, bunu çok iyi görüyorum. Bunun için hangi partiye mensup olunduğu hiç önemli değil. Kendilerine hem bu nazik ziyaretlerinden dolayı, hem de gayretli çalışmalarımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle şehrimizi hak ettiğini noktalara ulaştıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA