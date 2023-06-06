Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Fatih Portakal Kemal kılıçdaroğlu'nu çok sert ve acımasız sözleriyle eleştirdi

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı ve sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na karşı bir zafer daha kazandı.

Seçimlerin ardından muhalefette başlayan tartışmalar hala devam etmektedir. Özellikle CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik bazı talepler ortaya çıkmıştır. Ancak Kılıçdaroğlu, istifa etmeyerek yola devam edeceğini belirtmiştir.

Bu süreçte, CHP'deki yönetimin yeniden şekillenmesi için Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin tamamının istifa etmesi beklenmektedir. Yeni bir parti yönetimi oluşturulurken, bu değişimde ise Ekrem İmamoğlu'nun etkin bir rol oynayacağı beklentisi mevcuttur.

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Kendi kanalında saldırdı

İstediği hamleler yapılmayınca sinirleri bozulan gazetecİ Fatih Portakal kendi kanalınd muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Fatih Portakal'ın kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." diyen Portakal, insanları bu şekilde tanımanın iyi olduğunu ifade etti.

Değişime inanmakla ya saf ya da aptal olduğunu da sözlerine ekleyen Fatih Portakal, "Her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Ama artık yeter benden pas diyorum." dedi.

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Fatih Portakal'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"CHP’de bunu göremiyorsunuz, basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir. Yani öyle atıp tutan demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. İyi oluyor aslında, böyle tanımamız da iyi oluyor insanları. Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben, her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Ama artık yeter benden pas diyorum."

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