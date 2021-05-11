Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte Meral Akşener'in aklındaki kilit isim!

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceği, günlerdir gündemi meşgul eden önemli konular arasında yer alıyor. Kilit ismin İYİ Parti'nin de kabul edeceği bir kişi olması beklenirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aklında hangi ismin olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA

Seçimlerle ilgili daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasını yapmış; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla ilgili "Olmayı düşünebilir orada bir sakınca yok. Seçime kadar neler olur neler biter hep birlikte görürüz" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET TAKAN, 'YAVAŞ' DEDİ

Korkusuz yazarı Ahmet Takan tarafından kaleme ortaya atılan iddiada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ismini belirlediğ öne sürüldü.

"BABACAN SICAK MESAJLARI ELİNİN TERSİYLE İTTİ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Abdullah Gül'e söz verildiği ancak bu sözün tutulmadığı iddialarına da değinen Takan, Ali Babacan'ın çıkışları ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in seçim işbirliği için verdiği tüm sıcak mesajları elinin tersi ile ittiğini ifade etti.