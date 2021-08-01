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Muhalefetin erken seçim istiyoruz söyleminin nedeni ne? Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz canlı yayınlanan bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhalefetin erken seçim istiyoruz söylemlerine ilişkin konuşan Yavuz, motivasyon kaybına yol açmaya çalışıyorlar dedi.

Muhalefetin erken seçim istiyoruz söyleminin nedeni ne? Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 24 TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına konuk oldu.

Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefetin erken seçim istiyoruz söylemleri ile ilgili de konuştu.

Muhalefetin erken seçim açıklamalarındaki nedenin gündemi meşgul etmek olduğunu vurgulayan Yavuz, amaçlarının motivasyon kaybına yol açmak olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefetin erken seçim istiyoruz söyleminin sebebi; gündemi boş şeylerle meşgul edelim, bize bir parça laf yetiştirmekle uğraşsınlar, biraz zihinleri karışsın, biraz motivasyonları bozulsun anlayışı olabilir"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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