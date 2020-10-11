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  3. Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki

Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki

Ünlü şarkıcı Fettah Can, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bölücü terör örgütü PKK’ya mensup teröristlerin Hatay’da çıkardığı dev orman yangına tepki gösterdi. Can paylaşımında, “Bu yangını başlatan PKK’lı p.çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım" ifadesini kullandı.

Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki

2 gün önce Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda çıkan ardından da İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili çok sayıda ünlü isim paylaşımda bulunsa da bazı kişilerin konuya sessiz kalması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çıkan yangına ilişkin açıklamada bulunan yetkililer yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN ÇIKARDIĞI YANGININ BİLANÇOSU

Terör örgütü PKK'ya mensup teröristlerce çıkarılan korkunç yangının bilançosu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. Evleri ve araçları küle dönen vatandaşların üzüntüsü yürek burktu.

Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki

Ünlü şarkıcı Fettah Can, bugün sabah saatlerinde yangını çıkaran terör örgütü PKK'ya ve teröristleri destekleyen muhalif ünlülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki

Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki

Fettah Can'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yangını başlatan PKK'lı p.çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok. Bu arada PKK'lılara bu şerefsizlere sempati duyanlar destekleyenler hepinizin Allah belanızı versin"

Muhalif ünlülere sert çıktı! Ünlü şarkıcıdan küfürlü tepki
 

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