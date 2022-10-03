Muhallebi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Muhallebi Ustası görev tanımı nedir, Muhallebi Ustası ne iş yapar, Muhallebi Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhallebi Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhallebi Ustası Tanımı;

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Muhallebi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Muhallebi Ustası Maaşları

Muhallebi Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Muhallebi Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhallebi Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.14

Meslek Adı :

Muhallebi Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sütlü tatlıları tekniğine uygun olarak hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Muhallebici, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Tatlıların yapımında kullandığı malzemeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Hijyen kurallarına göre çalışma ortamını hazırlamak,

d) Çeşitli sütlü tatlıları (muhallebi, sütlaç, tavuk göğsü, kazan dibi vb.) ve aşureyi yapmak,

e) Hazırladığı ürünü uygun kaplara doldurarak süslemek, servise hazır halde soğutma dolabında muhafaza etmek,

f) Çeşitli soğuk ve sıcak içecekleri (çay,limonata,salep vb.) hazırlamak,

g) Müşterinin istediği ürünleri satışa-servise sunmak,

h) Gerektiğinde ürünlerin ambalajlanması işlemini yapmak,

i) Kullandığı aparatların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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