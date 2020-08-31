Muhallebi yapımı | Muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Geçmiş zamanların buluşma noktaları, çocukluğumuzun dayanılmaz tadı, diyetteyken gelen tatlı krizlerinin kurtarıcısı, kakaolusu, kadayıflısı, kıvamı, lezzeti, ferahlığı, hafifliğiyle saymakla bitiremeyeceğimiz tüm özellikleriyle sofralarımızın vazgeçilmezi muhallebi nasıl yapılır? İşte muhallebi tarifi...
Muhallebi nasıl yapılır? Geçmişte flörtleşmenin kilit noktası olan muhallebiciler günümüzde maalesef ki yoğunluğunu yitirmiş durumda. Eskiden her köşe başında, bazen çiftlerin görüşüp konuşmasını kolaylaştırmak, bazen sıcak yaz aksaşmlarında içimizi ferahlatmak için uğradığımız muhallebicilerin azalması elbette ki bu tatlıya olan sevgimizi azaltamaz. Madem artık muhallebiciler yok o halde biz de kendi tatlımızı kendimiz yaparız. Hem de en güzelinden! Peki muhallebi nasıl yapılır? Muhallebi tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları. Herkesin uygulayabileceği kolay muhallebi yapımı adım adım haberimizde...
MUHALLEBİ YAPIMI | MUHALLEBİ TARİFİ
MALZEMELER
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı buğday nişastası(elenmiş)
1 paket vanilya
1/2 çay bardağı un(elenmiş)
1 tatlı kaşığı tereyağı
SUNUM İÇİN:
1 adet muz
1 yemek kaşığı toz antep fıstığı
YAPIMI
- 5 su bardağı soğuk sütü geniş bir tencereye aktarın. Yarım çay bardağı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra ocağın altını açın ve ara ara karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
- Kıvam alan muhallebinin altını kapatın. Henüz sıcakken içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ederek çırpın.
- Ardından servis kaselerine paylaştırın ve soğutun.
- Antep fıstığıyla süsleyip tatlandırdığınız muhallebileri soğuk olarak sevdiklerinize sunabilirsiniz.
PÜF NOKTALARI:
- Nişasta kolay topaklanan bir gıda maddesidir. Muhallebiyi hazırlamaya başlarken ilk adımınız, mutlaka başka bir kap içinde kullanacağınız nişastayı az miktarda süt ile çırparak açmak olmalıdır.
- Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekir.
- Muhallebi kıvam aldıktan sonra üzerinde baloncuklar oluşmaya başlamışsa eğer, kaselere paylaştırabilirsiniz.
- Muhallebi yapılışı tamamlanıp kaselere doldurulduktan bir süre sonra üzerinde kaymak gibi bir tabaka oluşur. Bunu engellemek için kaplara paylaştırılan muhallebiler henüz soğumadan üzerine streç film sararak kapatın ve bu şekilde soğumaya bırakın.
- Hazırladığınız muhallebiyi vanilya özütü ya da küçük bir parça damla sakızı katarak aromalı hale getirebilirsiniz; renk ve kıvam vermesi için de 1 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.
- Nişastanız kalmadıysa da orta boy tencerede süt, un ve şekeri çırpın. Daha sonra kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Topaklanma olmaması için pişerken sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatmadan tereyağı ve vanilya eklenerek ocaktan alın. Kıvamı normal muhallebiden biraz daha farklı olsa da günü kurtaracaktır.
BONUS: KAKAOLU MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 4 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Yapımı:
- Tencereye süt, un, kakao ve şekeri ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim.
- Vanilya, tereyağını da ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha pişirip ocaktan alınır.
- Sıcakken kaselere doldurup soğuduktan sonra üzerini istediğiniz şekilde süsleyip 3 saat kadar buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz.
BONUS 2: KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram tel kadayıf
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket krema
Yapımı:
- Genişçe bir teflon tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritip, üzerine 500 gram tel tel ayrılmış kadayıfı ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyerek altın rengini alana kadar kavurun.
- 1 su bardağı dövülmüş cevizi de ilave edip bir süre daha kavurun ve ocaktan alın.
- Muhallebiyi hazırlamak için, derin bir tencerede 1 litre sütü, 3 yemek kaşığı unu, 3 yemek kaşığı nişastayı, 1 su bardağı toz şekeri ve 1 adet yumurta sarısını orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
- Muhallebi kıvamını aldıktan sonra ocaktan alarak, 10 dakika soğumaya bırakın.
- Son olarak soğuyan muhallebiye 1 paket krema ilave edip ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Servis edeceğimiz kupların tabanına hazırladığımız kadayıflı karışımdan bir miktar koyduktan sonra muhallebiyi ekleyin ve üzerine tekrar kavrulmuş kadayıftan ekleyip çileklerle süsleyin. Kupta kadayıflı muhallebiler hazır, afiyet olsun!