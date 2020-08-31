​​​​​​​Muhallebi yapımı | Muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Muhallebi nasıl yapılır? Geçmişte flörtleşmenin kilit noktası olan muhallebiciler günümüzde maalesef ki yoğunluğunu yitirmiş durumda. Eskiden her köşe başında, bazen çiftlerin görüşüp konuşmasını kolaylaştırmak, bazen sıcak yaz aksaşmlarında içimizi ferahlatmak için uğradığımız muhallebicilerin azalması elbette ki bu tatlıya olan sevgimizi azaltamaz. Madem artık muhallebiciler yok o halde biz de kendi tatlımızı kendimiz yaparız. Hem de en güzelinden! Peki muhallebi nasıl yapılır? Muhallebi tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları. Herkesin uygulayabileceği kolay muhallebi yapımı adım adım haberimizde...

MUHALLEBİ YAPIMI | MUHALLEBİ TARİFİ

MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası(elenmiş)

1 paket vanilya

1/2 çay bardağı un(elenmiş)

1 tatlı kaşığı tereyağı

SUNUM İÇİN:

1 adet muz

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

YAPIMI

5 su bardağı soğuk sütü geniş bir tencereye aktarın. Yarım çay bardağı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra ocağın altını açın ve ara ara karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Kıvam alan muhallebinin altını kapatın. Henüz sıcakken içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ederek çırpın.

Ardından servis kaselerine paylaştırın ve soğutun.

Antep fıstığıyla süsleyip tatlandırdığınız muhallebileri soğuk olarak sevdiklerinize sunabilirsiniz.

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PÜF NOKTALARI:

Nişasta kolay topaklanan bir gıda maddesidir. Muhallebiyi hazırlamaya başlarken ilk adımınız, mutlaka başka bir kap içinde kullanacağınız nişastayı az miktarda süt ile çırparak açmak olmalıdır.

Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekir.

Muhallebi kıvam aldıktan sonra üzerinde baloncuklar oluşmaya başlamışsa eğer, kaselere paylaştırabilirsiniz.

Muhallebi yapılışı tamamlanıp kaselere doldurulduktan bir süre sonra üzerinde kaymak gibi bir tabaka oluşur. Bunu engellemek için kaplara paylaştırılan muhallebiler henüz soğumadan üzerine streç film sararak kapatın ve bu şekilde soğumaya bırakın.

Hazırladığınız muhallebiyi vanilya özütü ya da küçük bir parça damla sakızı katarak aromalı hale getirebilirsiniz; renk ve kıvam vermesi için de 1 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.

Nişastanız kalmadıysa da orta boy tencerede süt, un ve şekeri çırpın. Daha sonra kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Topaklanma olmaması için pişerken sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatmadan tereyağı ve vanilya eklenerek ocaktan alın. Kıvamı normal muhallebiden biraz daha farklı olsa da günü kurtaracaktır.

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BONUS: KAKAOLU MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

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Yapımı:

Tencereye süt, un, kakao ve şekeri ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim.

Vanilya, tereyağını da ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha pişirip ocaktan alınır.

Sıcakken kaselere doldurup soğuduktan sonra üzerini istediğiniz şekilde süsleyip 3 saat kadar buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz.

BONUS 2: KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket krema​​​​​​​

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​​​​​​​Yapımı: