Muhamed Besic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Besic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Besic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Besic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Besic 10 Eylül 1992 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Muhamed Bešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Besic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Muhamed Besic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Muhamed Besic'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muhamed Besic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mo_Besic

http://www.instagram.com/muhamed.mo.besic/

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http://www.facebook.com/MoBesic7/?fref=ts

Muhamed Besic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Besic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Muhamed Besic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Besic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında TeBe Berlin U17

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2010 yılında Hamburg

31 Ağustos 2012 yılında Ferencváros

28 Temmuz 2014 yılında Everton

31 Ocak 2018 yılında Middlesbrough

31 Mayıs 2018 yılında Everton

23 Ağustos 2018 yılında Middlesbrough

31 Mayıs 2019 yılında Everton

8 Ağustos 2019 yılında Sheff Utd

31 Mayıs 2020 yılında Everton

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Ferencváros

Muhamed Besic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Besic şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Muhamed Besic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SpVgg Tiergarten, Reinickendorfer Füchse (-2007), Tennis Borussia Berlin (2007-2009), Hamburger SV (2009-2010)

Bosna-Hersek takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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