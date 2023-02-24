Muhamed Sahinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Sahinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Sahinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Sahinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Sahinovic 30 Eylül 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Muhamed Šahinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Sahinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elvis Hajradinovic yapmaktadır. Muhamed Sahinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhamed Sahinovic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Muhamed Sahinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Sahinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhamed Sahinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Sahinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Muhamed Sahinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Sahinovic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Muhamed Sahinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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