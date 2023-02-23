Muhamed Tehe Olawale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Tehe Olawale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Tehe Olawale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Tehe Olawale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Tehe Olawale 20 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Muhamed Tehe Olawale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Tehe Olawale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Muhamed Tehe Olawale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhamed Tehe Olawale'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhamed Tehe Olawale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Tehe Olawale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhamed Tehe Olawale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Tehe Olawale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Empoli U19

25 Temmuz 2018 yılında Pistoiese

26 Temmuz 2018 yılında Ponsacco

30 Haziran 2019 yılında Pistoiese

1 Temmuz 2019 yılında Ponsacco

31 Ocak 2020 yılında Parma

26 Şubat 2020 yılında TPS

31 Aralık 2020 yılında Parma

7 Ocak 2021 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2021 yılında Parma

6 Ocak 2022 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2022 yılında Parma

25 Temmuz 2022 yılında IFK Mariehamn

Muhamed Tehe Olawale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Tehe Olawale şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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