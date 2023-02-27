Muhamed Useini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Useini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Useini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Useini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Useini 21 Kasım 1988 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Useini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhamed Useini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhamed Useini'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhamed Useini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Useini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhamed Useini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Useini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Shkendija

1 Temmuz 2013 yılında Rabotnicki

8 Ocak 2014 yılında Shkendija

21 Ocak 2016 yılında Renova

30 Haziran 2016 yılında Shkendija

1 Temmuz 2016 yılında Renova

1 Temmuz 2017 yılında Flamurtari FC

5 Şubat 2019 yılında Renova

1 Temmuz 2019 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Muhamed Useini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Useini şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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