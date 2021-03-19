Muhammed Ali Sabuni kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? | İslam alimi Muhammed Ali es-Sabuni hayatı

Dini kanaat önderi Muhammed Ali es-Sabuni'nin hayatını kaybetmesi, tüm İslam alemini yasa boğdu. Yalova'daki evinde yaşamını yitirdiği öğrenilen Muhammed Ali es-Sabuni'nin yaşamı da bu kapsamda merak konusu oldu. Biz de internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Muhammed Ali es-Sabuni kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? | İslam alimi Muhammed Ali es-Sabuni hayatı konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Muhammed Ali es-Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi.

Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.

Sabuni, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek 8 yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu. Suudi Arabistan'a göç ederek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Şeriat Fakültesinde dersler vermeye başladı.

Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sabuni, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ummu'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. Sabuni, uzun yıllar Suriye Alimler Birliği başkanlığını yürüttü.

İSLAM ALİMİ MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ HAYATI

Gerek metodu gerekse içeriği açısından, eserleri çok beğenilen ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan ünlü alim, Türklere ve Türkiye’ye duyduğu ayrı sevgiyle de tanındı, en küçük kızını da bir Türk genciyle evlendirdi.

Ünlü aliminin öne çıkan bazı eserleri arasında, "Safvetü’t-Tefâsir, Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân, Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü’l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû’l Beyân, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu’ Fil-Kur’ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir, Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân (1 cilt)" yer aldı.

Sabuni'nin fenalaşmasının ardından yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri, ünlü aliminin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yarın öğle namazını müteakip İstanbul'da Merkezefendi Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.