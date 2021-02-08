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Muhammed Ali'yi yenen boksör Leon Spinks öldü! Leon Spinks kimdir?

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski şampiyon boksör Spinks , Muhammed Ali'yi yenmesiyle biliniyor.

Muhammed Ali'yi yenen boksör Leon Spinks öldü! Leon Spinks kimdir?

ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında kanserden yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, boksörün bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

Kanserle mücadeleyi kaybeden Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu. 

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

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