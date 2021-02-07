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  3. Muhammed Ali'yi yenen ünlü boksör Leon Spinks'ten acı haber: Kansere yenik düştü!

Muhammed Ali'yi yenen ünlü boksör Leon Spinks'ten acı haber: Kansere yenik düştü!

Dünyaca ünlü boks şampiyonu Muhammed Ali'yi devirmesiyle bilinen eski boksör Leon Spinks hayatını kaybetti. Sporseverleri yasa boğan ölüm haberinde, Spinks'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

Muhammed Ali'yi yenen ünlü boksör Leon Spinks'ten acı haber: Kansere yenik düştü!

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

ALTIN MADALYASI VARDI

Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

Muhammed Ali'yi yenen ünlü boksör Leon Spinks'ten acı haber: Kansere yenik düştü!

MUHAMMED ALİ'Yİ YENMİŞTİ

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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