Muhammed Arif Soysal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Arif Soysal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Arif Soysal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Arif Soysal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Arif Soysal 3 Eylül 1999 tarihinde Siirt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Arif Soysal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Arif Soysal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Muhammed Arif Soysal'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Arif Soysal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Arif Soysal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Muhammed Arif Soysal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Arif Soysal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2018 yılında Siirt İÖİ

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ağu 2021 yılında Siirt İÖİ

Muhammed Arif Soysal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Arif Soysal şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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