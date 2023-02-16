Muhammed Bilal Barman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Bilal Barman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Bilal Barman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Bilal Barman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Bilal Barman 28 Mayıs 2000 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Bilal Barman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Bilal Barman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Bilal Barman'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Bilal Barman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Bilal Barman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Bilal Barman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Bilal Barman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2018 yılında Y. Malatya U21

17 Eylül 2018 yılında Y. Malatya U19

25 Ocak 2021 yılında Kahta 02 Spor

30 Haziran 2021 yılında Y. Malatya U19

25 Ekim 2021 yılında Malatya İY

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Muhammed Bilal Barman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Bilal Barman şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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