İlgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi Baba karakterine hayat veren Muhammed Cangören merak edildi. Peki Muhammed Cangören kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muhammed Cangören oynadığı diziler İşte ayrıntılar...

MUHAMMED CAN GÖREN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Can Gören 1951 yılında Afganistan'da doğmuştur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hamdi karakterini canlandıran Muhammed Cangören; 1951 Afganistan doğumludur. İkinci Bahar dizisinde Bekir Ağa rolü ile şöhreti yakalayan oyuncu, devamında “Berivan” dizisinde “Kara Duran” karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fakat Cangören’in esas tanındığı dönem “Kurtlar Vadisi” dizisinde Abuzer Kömürcü’yü canlandırdığı zaman olmuştur. Usta oyuncu son olarak Çukur dizisinde rol almıştı.

MUHAMMED CANGÖREN OYNADIĞI DİZİLER

Şöhret

Sıla

Ay Lav Yu

Sakarya Fırat

Hayat Devam Ediyor

O Hayat Benim

Eski Köye Yeni Adet