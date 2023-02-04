Muhammed Cham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Cham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Cham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Cham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Cham 26 Eylül 2000 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Muhammed-Cham Saracevic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Cham Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Muhammed Cham, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 4 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Muhammed Cham'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Cham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Muhammed Cham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Muhammed Cham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Cham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2008 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

1 Eylül 2019 yılında Admira Wacker

4 Ekim 2020 yılında Clermont Foot

5 Ekim 2020 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2021 yılında Clermont Foot

13 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

Muhammed Cham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Cham şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Muhammed Cham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Red Star Penzing (2006-), TuS Ricklingen (-2015)

Avusturya takımında 18 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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