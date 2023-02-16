Muhammed Coban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Coban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Coban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Coban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Coban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Coban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Coban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Coban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Coban 22 Mayıs 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Çoban şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Coban Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Coban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Coban'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Cobanboyu ve yaşı kaç

Muhammed Coban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Coban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Coban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Coban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2014 yılında Çorum FK Alt

1 Temmuz 2018 yılında Y. Çorumspor

20 Ocak 2021 yılında Isparta 32 Spor

30 Haziran 2021 yılında Çorum FK

2 Ağu 2021 yılında Kahta 02 Spor

30 Haziran 2022 yılında Çorum FK

19 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

10 Ocak 2023 yılında Çorum FK

12 Ocak 2023 yılında Karaköprü Bld

Muhammed Coban kimdir

Muhammed Coban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Coban şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Muhammed Coban nereli

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