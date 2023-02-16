Muhammed Demirtas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Demirtas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Demirtas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Demirtas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Demirtas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Demirtas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Demirtas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Demirtas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Demirtas 9 Mayıs 1994 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Demirtaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Demirtas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Demirtas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Demirtas'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Demirtas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muhammedddemirtas/

Muhammed Demirtasboyu ve yaşı kaç

Muhammed Demirtas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Demirtas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muhammed Demirtas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Demirtas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2015 yılında M. Yeşilyurtspor

17 Eylül 2015 yılında Serik Belediye

22 Ocak 2016 yılında M. Yeşilyurtspor

27 Ağu 2016 yılında Payasspor

12 Ocak 2017 yılında Serhat Ardahan

27 Temmuz 2017 yılında Adıyaman 1954

11 Ekim 2017 yılında Şanlıurfa BB

11 Ekim 2018 yılında Fırat Üni

9 Ekim 2019 yılında İsabeyli Şırlan

14 Nisan 2021 yılında Çine Madranspor

28 Ekim 2021 yılında Fırat Üni

9 Eylül 2022 yılında Kilis Belediye

30 Eylül 2022 yılında Aksaray Gençlik

18 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Muhammed Demirtas kimdir

Muhammed Demirtas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Demirtas şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elazig Tiryaki Genclikspor

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Muhammed Demirtas nereli

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