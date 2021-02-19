Bir süre önce koronavirüse yakalanan Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'tan kötü haber geldi. Peki Muhammed Emin Saraç kimdir? | Muhamed Emin Saraç neden öldü? İşte ayrıntılar...

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde dünyaya geldi. Babası Hafız Mustafa Efendi'dir.

Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresisi'nde müderris olan dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ı 1943 yılında ailesi okuması için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Muhammed Emin Saraç, Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulması nedeniyle Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet edildi. Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başlayan Saraç, daha sonra İstanbul'da medreselerde tahsil yaptı.

M. Emin Saraç, Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına karşın Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.

MUHAMMED EMİN SARAÇ ÖLDÜ MÜ?

Muhammed Emin Saraç, 19 Şubat 2021'de hayatını kaybetti.

MUHAMMED EMİN SARAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Muhammed Emin Saraç koronavirüsten öldü.