Muhammed Emin Yavas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Emin Yavas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Emin Yavas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Emin Yavas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Emin Yavas 5 Eylül 2000 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Emin Yavaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Emin Yavas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiger Sports Consulting yapmaktadır. Muhammed Emin Yavas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Emin Yavas'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Emin Yavas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Emin Yavas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Emin Yavas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Emin Yavas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2018 yılında BB Erzurum U19

20 Ocak 2021 yılında İskenderun FK

30 Haziran 2021 yılında BB Erzurum U19

1 Temmuz 2021 yılında BB Erzurumspor

26 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

30 Haziran 2023 yılında Erzurumspor FK

Muhammed Emin Yavas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Emin Yavas şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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