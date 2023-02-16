Muhammed Enes Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Enes Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Enes Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Enes Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Enes Dogan 1 Mayıs 2000 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Enes Doğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Enes Dogan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Enes Dogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Enes Dogan'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Enes Dogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/menesdogan4/

Muhammed Enes Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Enes Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Enes Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Enes Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G.Antep FK U21

1 Temmuz 2019 yılında G.Antep FK U19

5 Ekim 2020 yılında Yomra Spor

7 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Muhammed Enes Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Enes Dogan şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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