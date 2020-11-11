Muhammed Fatih Safitürk nasıl öldü? Muhammed Fatih Safitürk kimdir, aslen nerelidir?

Muhammed Fatih Safitürk nasıl öldü?

10 Kasım 2016'da Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen programın ardından yerine geçen Safitürk, buraya PKK teröristler tarafından yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı.

Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaymakam Safitürk, buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Safitürk, 11 Kasım 2016'da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Tüm Türkiye'yi olduğu gibi Deriklileri de yasa boğan olayın acısı, aradan geçen 4 yıla rağmen dinmedi.

Muhammed Fatih Safitürk kimdir?

1981 yılında dünyaya gelen Muhammed Fatih Safitürk doğma büyüme Sakaryalıdır. İlk ve Ortaöğretim eğitiminin sonrasında kazandığı Marmara Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümünden 2004 yılında başarılı bir şekilde mezun oldu.Safitürk, 2005 yılında Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliğinde memur olarak vazifeye başladı.2006-2008 seneleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğünde Uzman Yrd. Olarak vazife yaptı.2009 yılında Kastamonun Küre ilçesi Kaymakam vekili olarak vazife başlayan Muhammed Fatih Safitürk, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini İngilteredeki University of Exeterda tamamladı.

2011-2013 seneleri arasında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 seneleri arasında da Bingöl Kiğı Kaymakamı olarak vazife yaptı. Daha sonraları Derik Kaymakamı olarak görece başlayan Muhammed Fatih Safitürk, son olarak da Derik Belediyesine kayyum olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhammed Fatih Safitürk 10 Kasım'da Mardin'de PKK'nın hain hücumu neticesi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Arkadaşları şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü anlattı

Muhammed Fatih Safitürk'ü, ortaokul ve lisede birlikte eğitim gördüğü arkadaşları anlattı.

Şehit kaymakamın ölümünün 4. yılında duygularını AA muhabiriyle paylaşan Adapazarı İmam Hatip Lisesinden arkadaşı Yahya Bakır, Safitürk'ün görev yaptığı yerlere gittiğinde onu seven, gözleri yaşaran insanlar gördüğünü söyledi.

Herkesin hüzün, sevgi ve saygıyla ondan bahsettiğini dile getiren Bakır, "Muhammed Fatih'in şu anda adı herhangi bir yerde anıldığında herkes hüzünleniyor ve gözleri yaşarıyor. Herkese karşı saygılı, sabırlı ve çalışkan bir kişiydi. Şehadetinden sonra 80 milyonun evladı oldu." diye konuştu.

Bakır, şunları söyledi:

"Safitürk, şu an Türkiye'nin dört bir tarafında mücadelesi, hassasiyeti, sabrı ve tevazusuyla örnek bir kişilik. Hastaların karşısında boynunu büken, sabırlı, güleç yüzlü, çocukların en iyi eğitimi alması için gittiği her yerde önce eğitim toplantısı yapan birisiyle karşı karşıyayız. Çocukların başarılı olmasını, üniversite okumasını isteyen biriydi. Öğretmenleri evine davet edip onları motive ederdi, geleceğe yatırım yapan birisiydi. Derik'te zeytinle ilgili yatırımları hakikaten çok güzel. Bingöl Kiğı'da kano festivali yapıp hayatta kanoya binmeyen insanlara, 'Kaymakam Bey bizi aldı, beraber ilk defa kanoya bindik.' dedirten bir insandı. Çok etraflı, mücadele eden, eğitimden yeşile kadar, öğretmen hassasiyetinden kendi çalışma arkadaşlarına kadar iyi bir insandı.

Kaymakamlık konutundaki bir eşya eskidiğinde 'Bunu kaldıralım' denilince, 'Hayır kaldırmayın, devletin malı ziyan olmasın. Dursun, kullanırız, bir şey olmaz.' diyen, devletini ve milletini çok seven, devleti için kendini feda eden bir kaymakamla karşı karşıyayız. Cenab-ı Allah, rahmet eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine aslında bu topraklarda özgürce şu an bu röportajı yapıyoruz. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

"Şehadet belki de içimizde en çok ona yakıştı"

Adapazarı İmam Hatip Ortaokulundan 3 yıllık sınıf arkadaşı Ali Yoldaş da Safitürk'ün çocukluğunda hareketli, kabına sığmayan ama bir o kadar ağırbaşlı biri olduğunu anlattı.

Daha o yıllarda Safitürk'ün mücadele ruhunu taşıyan bir yönü olduğunu gördüklerini aktaran Yoldaş, "Boş vakitlerimizde okulun arkasında Tümen Camisi vardı, oralarda oynardık hatta orada yaramazlığımız olmuştu. Safitürk'le müezzine yakalandık. İkinci kattan atlamak zorunda kaldı, ayağını filan kırmıştı. Aklımıza geldikçe arkadaşlarla hala güleriz. En çok futbol oynardı. Ortaokul yılları öyle geçmişti." diye konuştu.

Yoldaş, Safitürk'ün derslerinde çok başarılı olduğuna işaret ederek, şehit olduğu haberini duyunca çok üzüldüklerini vurgulayarak duygularını şöyle dile getirdi:

"Şehadet belki de içimizde en çok ona yakıştı. Biz bu makamın manevi karşılığına inanıyoruz. Safitürk, onu hak edecek hayatı, mücadeleyi ortaya koymuştu. Ortaokulu birlikte okuduk ama sonrasında tabii hukukumuz devam etti. Kaymakamlık sürecinde zaman zaman bir araya geldik. Evet, ölüm acısı içimizi yaktı, acı hadise, lanetlediğimiz terör saldırısı, böyle bitmesi hüzünlüdür, içimizi parçaladı fakat bizim inandığımız makam şehadet makamı, Muhammed Safitürk'e çok yakıştı diyebilirim. Biz şahidiz, buna çok layık olmaya çalıştı. Dava inancıyla yaşadı, aynı inançla da vefat etti diyebilirim."

Sınıf arkadaşları olarak onu ilk görev yeri Bolu Kıbrısçık'ta ziyaret edememenin hüznünü yaşadıklarını dile getiren Yoldaş, "O dönem 50-60 kişilik sınıflarda okuduk, çok arkadaşımız vardı. İçlerinde hala dün gibi hatırası taze duranlardan biridir Safitürk. Hakikaten çok akılda bırakan izleri vardı. Tabii özlüyoruz çünkü yarım kaldı, inşallah ahirette tam ederiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Adı Türkiye'nin dört bir yanında yaşatıldı

Makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra şehit düşen Safitürk için duyulan acı, aradan geçen sürede hiç dinmedi.

Şehidin adı Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane, bulvar, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatıldı, adına turnuvalar, festivaller düzenlendi, fidanlar dikildi, hayatı öğrencilerce tiyatro oyunu ile canlandırıldı.

Yeni doğan birçok çocuğa ismi verilen Muhammed Fatih Safitürk anısına, ilçede yenilenen Kaymakamlık binasının bahçesine fotoğraf ve öz geçmişinin bulunduğu "Ağlayan Gül" anıtı yapıldı.