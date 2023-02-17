Muhammed Gumuskaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Gumuskaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Gumuskaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Gumuskaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Gumuskaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Gumuskaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Gumuskaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Gumuskaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Gumuskaya 1 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Gümüşkaya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Gumuskaya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AO Sports Management yapmaktadır. Muhammed Gumuskaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Westerlo futbol takımında oynamaktadır. KVC Westerlo takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Gumuskaya'nin KVC Westerlo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Gumuskaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mgumuskaya/

Muhammed Gumuskayaboyu ve yaşı kaç

Muhammed Gumuskaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Gumuskaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Muhammed Gumuskaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Gumuskaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe

10 Eylül 2020 yılında Boluspor

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe

4 Şubat 2022 yılında Giresunspor

30 Haziran 2022 yılında Fenerbahçe

23 Ağu 2022 yılında KVC Westerlo

Muhammed Gumuskaya kimdir

Muhammed Gumuskaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Gumuskaya şuan KVC Westerlo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fenerbahce SK (2012-2018)

Muhammed Gumuskaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye A2 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 24 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Muhammed Gumuskaya nereli

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