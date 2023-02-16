Muhammed Kiprit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Kiprit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Kiprit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Kiprit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Kiprit 9 Temmuz 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Enes Kiprit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Kiprit Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VOQUES yapmaktadır. Muhammed Kiprit, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Kaiserslautern futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Kaiserslautern takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muhammed Kiprit'nin 1.FC Kaiserslautern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Kiprit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.kiprit/

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Muhammed Kiprit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Kiprit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Kiprit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Kiprit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında TeBe Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2018 yılında Hertha Berlin

6 Şubat 2019 yılında FC Wacker

30 Haziran 2019 yılında Hertha Berlin

14 Eylül 2020 yılında KFC Uerdingen

2 Temmuz 2021 yılında 1.FC K'lautern

Muhammed Kiprit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Kiprit şuan 1.FC Kaiserslautern takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Muhammed Kiprit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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