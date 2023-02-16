Muhammed Metin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Metin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Metin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Metin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Metin 5 Mayıs 2005 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Metin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Metin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Metin'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Metin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Metin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Muhammed Metin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Metin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2023 yılında Akhisarspor

Muhammed Metin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Metin şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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