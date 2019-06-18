Muhammed Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı! Mısır'ın seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda bir anda bayılarak hayatını kaybetmişti. Mısır hükumeti Mursi'nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklamasına rağmen, Müslüman Kardeşler Mursi'nin ölümüne hükumetin sebep olduğunu düşünüyor. Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.

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Mısır'ın seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda bir anda bayılarak hayatını kaybetmişti. Mısır hükumeti Mursi'nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklamasına rağmen, Müslüman Kardeşler Mursi'nin ölümüne hükumetin sebep olduğunu düşünüyor. Mursi'nin aile mezarlığına defnedilme teklifinin reddedilmesi sonucu Kahire'ye defnedilen liderin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı. MURSI'NİN SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU Sabah erken saatlerde defnedilen Mursi'nin cenaze fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

"CESEDİ CEZAEVİNDE YIKADIK" Öte yandan Mursi'nin oğlu yaptığı açıklamada, "Cesedi cezaevinde yıkadık. Ailem ile birlikte defin törenine katıldım" ifadelerini kullandı. Etiketler : Muhammed Mursi, muhammed mursi cenaze



