Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!

Mısır'ın eski devrik lideri Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM DAİRE BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: "BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım "Kardeş Mısır halkı tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan kıymetli kardeşim Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. "

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!"

SÜLEYMAN SOYLU: ASLA UNUTULMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz."

ABDULHAMİT GÜL: KARDEŞİM SEN ÖZGÜRSÜN...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

BEKİR PAKDEMİRLİ: ONURLU DURUŞU UNUTULMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Muhammed Mursi darbecilerin mahkemesinde bugün şehit oldu. Zulmedenler Hak katında karşılığını muhakkak bulacak, onurlu duruşu unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ: ÜMMETİN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.