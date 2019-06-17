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Muhammed Mursi'nin son konuşması

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu.

Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu.

1 Temmuz 2013'te Mısır ordusu, 48 saat içerisinde ülkedeki siyasi krizin çözümlenmesi gerektiğini aksi takdirde yönetime el koyacaklarını ilan etti. Mursi bu uyarının ardından tarihe geçen o konuşmasını yaptı.
 


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