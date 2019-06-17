Muhammed Mursi'nin vefatı

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi'nin darbeciler tarafından şehit edildiğini ve bunun İslam alemi adına çok üzücü olduğunu söyledi.

Mursi'nin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olmasına rağmen çok kötü bir muameleye maruz kaldığını ifade eden Yaryıkan, darbeyle görevden uzaklaştırıldığı halde demokratik tutumundan ödün vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dik ve asil duruşu ile ümmetin gönlünde taht kuran Muhammed Mursi ahlaksız darbeciler tarafından şehit edilmiştir. Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tutuklu kaldığı süre zarfında çok kötü işkencelere maruz kaldı ancak buna rağmen demokratik tutumundan ve Mısır'ın menfaatlerini korumaktan asla geri durmadı. İslam alemi adına çok üzücü bir durum. Allah darbecilere fırsat vermesin. 15 Temmuz'da da aynı şey ülkemizde yapılmak istendi ama biz milletçe darbecilerin karşısında durduk."

- Edirne

Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç da Mursi'nin inandığı dava uğruna bir hayat yaşadığını anlattı.

Mursi'nin ölümünü üzüntüyle öğrendiklerini belirten Dalgıç, "Mahkeme salonunda şehit olan Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mursi darbeyle görevinden alındı. Biz de onun yaşadıklarını yaşayabilirdik ancak Türk milleti darbenin karşısında dimdik durdu. Mursi mağdurdur, mazlumdur. Allahtan rahmet diliyorum tekrar." diye konuştu.

- Kırklareli

Eğitime Destek Platformu Kırklareli İl Başkanı Ziya Eser ise Muhammed Mursi'nin ölümünün bir komplo olabileceğini söyledi.



Eser, Mursi'nin ölümüne ilişkin büyük bir acı ve üzüntü hissettiklerini söyledi. Mursi'nin eceliyle vefat ettiği yönündeki söylemlerin doğruluğundan şüphe duyduklarını vurgulayarak, tüm İslam alemini doğruluğu açıklanana kadar aklı selim hareket etmeye davet etti.



Sisi yönetimine, doğruluğu açıklanana kadar hiçbir şekilde güvenmeyeceklerini dile getiren Eser, şöyle devam etti:

"Büyük acı ve üzüntü verici bir haber ancak Mursi'nin eceliyle öldüğü anlamındaki doğruluğu zaman gösterecektir. Sisi yönetimine güvenmiyoruz. Yapılan darbe girişimi sonuçlarına göre de 'görünen köy kılavuz istemez' diyoruz. Biz Mursi'nin kendi eceliyle öldüğüne inanmıyoruz. Komplo sonucu zehirlenerek öldürüldüğünü ya da başka bir şey yapıldığını düşünüyoruz. Mevcut Sisi yönetimini lanetliyor ve kınıyoruz."

Kaynak: AA