Muhammed Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Ozturk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Ozturk 5 Nisan 1998 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Öztürk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Ozturk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Muhammed Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Ozturk'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Ozturkboyu ve yaşı kaç

Muhammed Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U21

31 Ocak 2018 yılında Silivrispor

30 Haziran 2019 yılında Beşiktaş U21

21 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

6 Ocak 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

3 Ağu 2020 yılında GMG Kastamonu

14 Ağu 2020 yılında Somaspor

12 Temmuz 2021 yılında Çarşambaspor

1 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Muhammed Ozturk kimdir

Muhammed Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Ozturk şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

19 Mayis Belediye Spor (2009-2012), Atakum Belediyespor (2012-2014), Besiktas JK (2014-2017)

Muhammed Ozturk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Muhammed Ozturk nereli

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