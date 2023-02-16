Muhammed Rasit Sahingoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Rasit Sahingoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Rasit Sahingoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Rasit Sahingoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Rasit Sahingoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Rasit Sahingoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Rasit Sahingoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Rasit Sahingoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Rasit Sahingoz 29 Mart 1996 tarihinde Kastamonu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Raşit Şahingöz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Rasit Sahingoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Rasit Sahingoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Rasit Sahingoz'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Rasit Sahingoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mrsahingoz14/

Muhammed Rasit Sahingozboyu ve yaşı kaç

Muhammed Rasit Sahingoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Rasit Sahingoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Rasit Sahingoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Rasit Sahingoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2008 yılında Dikilitaş Alt

11 Şubat 2009 yılında Beşiktaş Alt

1 Temmuz 2011 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2012 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U21

6 Ağu 2015 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş U21

23 Ağu 2016 yılında Bergama Bld

31 Ocak 2017 yılında HEASK

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

5 Ağu 2021 yılında İçel İdmanyurdu

5 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Muhammed Rasit Sahingoz kimdir

Muhammed Rasit Sahingoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Rasit Sahingoz şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Muhammed Rasit Sahingoz nereli

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