Muhammed Umut Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Umut Akbulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Umut Akbulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Umut Akbulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Umut Akbulut 15 Ekim 2001 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Umut Akbulut Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Umut Akbulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Umut Akbulut'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Umut Akbulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Umut Akbulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Umut Akbulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Umut Akbulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Elazığspor

22 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Muhammed Umut Akbulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Umut Akbulut şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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