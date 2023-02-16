Muhammet Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Akbulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammet Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammet Akbulut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammet Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Akbulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Akbulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Akbulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Akbulut 10 Ağu 1999 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Yahya Akbulut şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Akbulut Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Akbulut, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Muhammet Akbulut'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Akbulutboyu ve yaşı kaç

Muhammet Akbulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Akbulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammet Akbulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Akbulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Eskişehir U19

23 Nisan 2018 yılında Eskişehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehirspor

Muhammet Akbulut kimdir

Muhammet Akbulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Akbulut şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Muhammet Akbulut nereli

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