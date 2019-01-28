Muhammet Akkaya 55 Kg’da Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Denizli'de yapılan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Kayserili sporcu Muhammet Akkaya 55 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası 24 - 27 Ocak 2019 tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı.

Türkiye'nin her bölgesinden 33 ilden 47 kulüp 310 erkek ve 218 bayan olmak üzere toplam 528 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonaya İlimizi temsilen katılan Sporcumuz Muhammet Akkaya 100 Silkme ve 110 Silkme Toplam olmak üzere toplamda aldığı 210 puan ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan Türkiye Birinciliği ile dönen Akkaya ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA