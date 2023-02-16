Muhammet Ali Elagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Ali Elagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Ali Elagoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Ali Elagoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Ali Elagoz 5 Haziran 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Ali Elagoz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Ali Elagoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Ali Elagoz'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Ali Elagoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elagoz06/

Muhammet Ali Elagoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Ali Elagoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammet Ali Elagoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Ali Elagoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında Beşiktaş Alt

1 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U16

25 Ağu 2014 yılında G.Birliği Alt

13 Ağu 2015 yılında Konyaspor Alt

27 Ocak 2016 yılında A. Selçuk Alt

11 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2018 yılında Ankara Adliye

4 Ocak 2019 yılında Nevşehir Bld

19 Eylül 2019 yılında Kdz. Ereğli Bld

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında Sincan Belediye

1 Temmuz 2022 yılında Bulvarspor

Muhammet Ali Elagoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Ali Elagoz şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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