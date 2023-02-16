Muhammet Ali Elagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Ali Elagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammet Ali Elagoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammet Ali Elagoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Muhammet Ali Elagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Ali Elagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Ali Elagoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Ali Elagoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Ali Elagoz 5 Haziran 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Ali Elagoz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Ali Elagoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Ali Elagoz'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Ali Elagoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elagoz06/

Muhammet Ali Elagozboyu ve yaşı kaç

Muhammet Ali Elagoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Ali Elagoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammet Ali Elagoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Ali Elagoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında Beşiktaş Alt

1 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U16

25 Ağu 2014 yılında G.Birliği Alt

13 Ağu 2015 yılında Konyaspor Alt

27 Ocak 2016 yılında A. Selçuk Alt

11 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2018 yılında Ankara Adliye

4 Ocak 2019 yılında Nevşehir Bld

19 Eylül 2019 yılında Kdz. Ereğli Bld

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında Sincan Belediye

1 Temmuz 2022 yılında Bulvarspor

Muhammet Ali Elagoz kimdir

Muhammet Ali Elagoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Ali Elagoz şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Muhammet Ali Elagoz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları