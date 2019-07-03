Muhammet Demir Başakşehirspor'a transfer oldu

Sezonu ikinci kapatan Başakşehir, yeni bir transfere imza attı. Artık Muhammet Demir Başakşehirspor'da.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Muhammet için düzenlenen imza törenine üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor'da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı.

MUHAMMET DEMİR KİMDİR?

Demir, futbola küçük yaşlarda başladı. Okul takımda gösterdiği performans ile 12 yaşında Karadeniz Ereğlispor tarafından keşfedildi. 2005'te il şampiyonu olan Ereğlispor ile Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Burada dikkat çeken futbolcu birçok takımdan transfer teklifi aldı.

Bursaspor

2005 yılında Bursaspor'a transfer oldu. Birkaç alt seviye minik takımda forma giydikten sonra, 2007-08 sezonu öncesi 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı. Sezona Bursaspor A2 takımında başladı. 2008-09 sezonuna da A2 takımında başlayan futbolcu, sezon içinde A takımla antrenmanlara katıldı.

Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam döneminde Serdar Aziz ve Eren Albayrak ile beraber A takıma dahil edilen futbolculardan oldu. 24 Mayıs 2009 tarihinde Gaziantepspor ile oynanan Süper Lig müsabakasında son 4 dakika oyuna girerek ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu.

2009-10 sezonunda bir Süper Lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna girse de genellikle PAF takımla maçlara çıktı. Sezon sonunda kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar. Demir, sonraki sezon da A2 de sezona başlayıp A kadroda tercih edilmedi. Eren Albayrak ile beraber Bursaspor ile sezon sonu bitecek sözleşmelerini uzatmadıkları gerekçesiyle sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldılar. Demir, Bursaspor A2'de 32 maçta 21 golün yanı sıra toplamda 2 lig maçı 1 kupa maçında görev aldı.

Gaziantepspor

2010-11 sezonu devre arasında Ahmet Arı karşılığında bir başka Süper Lig takımı Gaziantepspor'a transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda genelde Gaziantepspor A2'de forma giyse de Tolunay Kafkas tarafından 2 lig karşılaşmasında forma şansı kazandı. 2011-12 sezonunda teknik direktör Kafkas tarafından sadece Legia Warszawa karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 85. dakikada sonradan oyuna dahil edildi. Bu karşılaşma dışında yedek bekletildi. Tolunay Kafkas'ın istifasından sonra Türkiye genç millî takımlardan antrenörü olan Abdullah Ercan'ın Gaziantepspor teknik direktörlüğüne getirilmesiyle şansı açıldı.

İlk kez ilk 11'de sahaya çıktığı 23 Ekim 2011 tarihli Süper Lig karşılaşmasında, iki gol atıp birde asist yaparak kendinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi ve karşılaşmanın futbolcusu seçildi. Bu karşılaşmadan birkaç gün sonra deplasmanda Galatasaray'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında futbol sahalarında az rastlanır güzellikte bir gol kaydetti ve takımının 2-4 galip gelmesinde önemli rol oynadı.

Trabzonspor

22 Ocak 2016 tarihinde 2.75 Milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transferi duyurulmuştur.

Gaziantepspor

Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Muhammet Demir 2016-2017 senesinin ikinci yarısını eski takımı Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirdi be bu süreçte 7 maçta 1 gol kaydetti.