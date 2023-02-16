Muhammet Furkan Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Furkan Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Furkan Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Furkan Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Furkan Kilic 31 Ekim 1999 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Furkan Kılıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Furkan Kilic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Furkan Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Furkan Kilic'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Furkan Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Furkan Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Muhammet Furkan Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Furkan Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Muhammet Furkan Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Furkan Kilic şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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