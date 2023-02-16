Muhammet Mirac Toklu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Mirac Toklu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Mirac Toklu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Mirac Toklu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Mirac Toklu 16 Nisan 2003 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Miraç Toklu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Mirac Toklu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Mirac Toklu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Mirac Toklu'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Mirac Toklu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miractokluu/

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Muhammet Mirac Toklu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Mirac Toklu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muhammet Mirac Toklu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Mirac Toklu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında Beşiktaş Alt

23 Eylül 2016 yılında Boluspor Alt

10 Şubat 2017 yılında Sakaryaspor Alt

6 Eylül 2019 yılında Sivasspor Alt

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında Ümraniye U19

2 Eylül 2022 yılında Bulvarspor

Muhammet Mirac Toklu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Mirac Toklu şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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