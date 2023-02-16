Muhammet Mustafa Gundak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Mustafa Gundak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammet Mustafa Gundak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammet Mustafa Gundak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammet Mustafa Gundak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Mustafa Gundak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Mustafa Gundak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Mustafa Gundak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Mustafa Gundak 16 Kasım 1998 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Mustafa Gundak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Mustafa Gundak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Mustafa Gundak'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Mustafa Gundakboyu ve yaşı kaç

Muhammet Mustafa Gundak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Mustafa Gundak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammet Mustafa Gundak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Mustafa Gundak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2017 yılında Yıldızeli B.

23 Ağu 2017 yılında Sivas Belediye

20 Ocak 2021 yılında Muğlaspor

30 Haziran 2021 yılında Sivas Belediye

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

22 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Muhammet Mustafa Gundak kimdir

Muhammet Mustafa Gundak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Mustafa Gundak şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Muhammet Mustafa Gundak nereli

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