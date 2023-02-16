Muhammet Ozvardar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Ozvardar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammet Ozvardar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammet Ozvardar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammet Ozvardar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Ozvardar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Ozvardar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Ozvardar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Ozvardar 1 Haziran 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Sait Özvardar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Ozvardar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Ozvardar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Ozvardar'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Ozvardar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.ozvardar19/

Muhammet Ozvardarboyu ve yaşı kaç

Muhammet Ozvardar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Ozvardar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammet Ozvardar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Ozvardar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Altay SK

7 Eylül 2017 yılında Sivasspor U21

2 Eylül 2019 yılında Z. Kömürspor

16 Eylül 2020 yılında Silivrispor

2 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

14 Ocak 2022 yılında Mardin 1969

16 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Muhammet Ozvardar kimdir

Muhammet Ozvardar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Ozvardar şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Muhammet Ozvardar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Muhammet Ozvardar nereli

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